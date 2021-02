23 febbraio 2021

Nel quarto trimestre del 2020 il traffico delle merci nei porti croati è aumentato del +11,5%

Passeggeri in calo del -40,1%

Lo scorso anno i porti croati hanno movimentato 21,4 milioni di tonnellate di merci, con un aumento del -4,6% sul 2019 che è stato generato dalle crescite del +7,0% e +7,5% segnate rispettivamente nel secondo e terzo trimestre, incrementi che hanno subito un'accelerazione nell'ultimo trimestre del 2020 durante il quale sono state movimentate 5,9 milioni di tonnellate, con un rialzo del +11,5% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Tali aumenti hanno compensato il calo del -11,0% registrato nel primo trimestre.

Nel 2020, invece, il traffico dei passeggeri nei porti croati è diminuito del -47,2% essendo ammontato a 18,8 milioni di persone rispetto a 35,6 milioni nell'anno precedente. I crocieristi sono stati meno di 9mila (-99,4%) e i passeggeri dei servizi regolari 18,8 milioni (-44,9%). Nel solo ultimo trimestre dello scorso anno il traffico è stato di meno di 2,7 milioni di passeggeri (-40,1%), tutti trasportati da servizi marittimi di linea in quanto il traffico crocieristico si è azzerato rispetto a 299mila crocieristi nell'ultimo trimestre del 2019.









