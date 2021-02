17 febbraio 2021

Wallenius Wilhelmsen prevede di mettere in mare una grande PCTC a vela entro il 2025

Sarà in grado di trasportare 7.000 veicoli

Più che un obiettivo, come precisato dalla stessa compagnia di navigazione Wallenius Wilhelmsen, quello di mettere in mare entro il 2025 la prima grande nave garage in grado di navigare a vela è un auspicio. La società sta lavorando da tempo al progetto, che nella forma attuale prevede di costruire una pure car and truck carrier, la Orcelle Wind, capace di trasportare 7.000 veicoli alla velocità di 10-12 nodi con l'ausilio delle sole vele avveniristiche di cui sarà dotata la nave, e ad una velocità superiore con il contributo di un ulteriore sistema di propulsione di bordo. Secondo le previsioni, la nuova PCTC, che sarà lunga circa 220 metri e larga 40, potrà ridurre le emissioni inquinanti sino al 90% di quelle prodotte dalle attuali navi più efficienti in materia di rispetto dell'ambiente.

Wallenius Wilhelmsen ritiene di essere in grado di completare il progetto in tempo per poter emettere un ordine di costruzione della nave ad un cantiere navale verso la metà del prossimo anno, in modo da mettere in servizio la PCTC entro il 2025.





