2 marzo 2021

MSC istituirà un deposito per container sul canale Ghent-Terneuzen

Sarà situato nell'area logistica di Vlaeynatie a Westdorpe

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) insedierà un nuovo deposito per container nell'area logistica di Vlaeynatie a Westdorpe, nell'entroterra del porto olandese di Terneuzen lungo il canale Ghent-Terneuzen. Il nuovo deposito si aggiungerà a quelli che MSC già gestisce presso le aree portuali amministrate da North Sea Port a Stukwerkers (Ghent) e a Kloosterboer e Verbrugge (Flushing).







