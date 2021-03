1 marzo 2021

GTS Rail apre nuovi uffici a Genova

Prevista l'assunzione di sette persone entro fine anno

La società barese di trasporto merci intermodale GTS Rail, nell'ambito dell'obiettivo di sviluppare servizi di trazione ferroviaria per i clienti marittimi da tutti i porti d'Italia, ha annunciato l'apertura di uffici a Genova. «Il nuovo presidio collocato nel cuore dello shipping italiano - ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda, Alessio Muciaccia - ci consentirà una maggiore vicinanza, e quindi una migliore assistenza, verso i nostri clienti. Inoltre questa operazione porterà all'assunzione di nuovo personale: si prevede di andare a regime con sette persone entro la fine dell'anno».







