2 marzo 2021

Il BIMCO illustra la sua nuova strategia per la riduzione delle emissioni dello shipping attraverso misure basate sul mercato

Secondo l'organizzazione, è necessario eguagliare il costo tra l'uso di fuel “verdi” e fuel tradizionali e introdurre norme valide a livello globale

Quella di introdurre misure basate sul mercato per promuovere la decarbonizzazione del trasporto marittimo, consistenti generalmente in imposte commisurate alle emissioni inquinanti prodotte, non è una strategia apprezzata da diverse organizzazioni che rappresentano armatori e operatori dello shipping, a partire dall'International Chamber of Shipping (ICS). Della possibilità di adottare questo approccio al problema sembra essersi invece convinta il BIMCO, l'organizzazione internazionale non governativa che rappresenta armatori, noleggiatori, agenti e broker marittimi, che oggi ha invitato gli Stati e l'industria dello shipping ad avviare un dialogo sulla creazione di regole globali per introdurre misure basate sul mercato che incoraggino l'uso per le navi di combustibili a basse emissioni di carbonio.

«Un modo con cui possiamo rendere le attuali tecnologie a basse emissioni competitive rispetto ai combustibili tradizionali - ha ammesso il presidente del BIMCO, Sadan Kaptanoglu - è attraverso una qualche forma di misura basata sul mercato. Abbiamo bisogno - ha chiarito - di un meccanismo che eguagli il costo dell'utilizzo di combustibili a basse emissioni di carbonio e il costo dell'uso di combustibili fossili tradizionali».

L'organizzazione ha però evidenziato che tali misure per lo shipping dovrebbero essere disciplinate da norme globali per evitare che il settore del trasporto marittimo non debba pagare più volte per le proprie emissioni di CO2, come accadrebbe - ha sottolineato il BIMCO - se tali misure venissero attuate a livello regionale come ad esempio annunciato dalla Commissione Europea.

Motivando la necessità di uguagliare il costo tra l'uso di combustibili ecologici e l'uso di fuel tradizionali, il BIMCO ha rilevato che l'industria dello shipping dovrebbe essere incoraggiata ad utilizzare i fuel a basse emissioni di carbonio, ma sintantoché l'uso dei combustibili fossili tradizionali continuerà ad essere assai meno dispendioso, ciò scoraggerà l'uso di combustibili “verdi” e porrà le compagnie di navigazione che per prime ne faranno uso in una posizione di notevole svantaggio competitivo rispetto agli altri operatori del mercato. «L'eguagliamento dei costi - ha osservato Kaptanoglu - può anche stimolare l'innovazione, perché il mercato potenziale cresce e velocizza l'installazione delle infrastrutture necessarie».

Presentando la nuova strategia del BIMCO volta a sostenere una qualche forma di misura basata sul mercato e regolamentata a livello globale, l'organizzazione ha evidenziato l'urgenza di avviare un dibattito in tal senso affinché l'industria dello shipping possa porsi in tempo in condizione di raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.



