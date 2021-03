10 marzo 2021

Webinar su “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid”

È organizzato da Conftrasporto-Confcommercio assieme ad Assarmatori

Il prossimo 18 marzo, dalle ore 11 alle 13, si terrà un webinar dal titolo “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid. Shipping, un motore per la ripresa e il lavoro” organizzato da Conftrasporto-Confcommercio imprese per l'Italia assieme ad Assarmatori. All'evento, incentrato sulla presentazione del Primo Rapporto Shipping Industry-Italia 2020 elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori e finalizzato a focalizzare l'attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese, parteciperà il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Per assistere all'incontro bisognerà collegarsi al sito www.confcommercio.it/webinar.







