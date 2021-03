17 marzo 2021

Al via i lavori di realizzazione della banchina di ponente del porto di Gioia Tauro

Della lunghezza di circa 400 metri, avrà una profondità del fondale di -17 metri

A breve partiranno i lavori di realizzazione della banchina di ponente del porto di Gioia Tauro, lavori del valore di circa 12,6 milioni di euro che saranno realizzati dalla Fincosit. L'Autorità Portuale ha ricordato che il progetto punta a completare il banchinamento del porto che, in questo tratto di circa 400 metri di lunghezza, avrà una profondità del fondale pari a -17 metri. L'opera dovrà essere ultimata in un anno dall'inizio dei lavori e sarà finalizzata alla creazione dell'accosto del bacino di carenaggio, struttura che si inserisce nella complessiva programmazione di rilancio dello scalo calabrese.







