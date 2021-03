22 marzo 2021

Costa riprenderà le attività crocieristiche in Italia a maggio

Il primo maggio la prima partenza di “Costa Smeralda”

Costa Crociere rinvia la ripartenza delle sue navi a maggio. Oggi la compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa in considerazione delle restrizioni ancora in vigore in Italia e in altri Paesi europei per contenere l'epidemia di Covid-19, misure che non consentono alla compagnia di offrire ai propri ospiti la migliore esperienza di vacanza in crociera soprattutto per quanto riguarda le visite delle destinazioni.

In base al nuovo programma, la prima partenza disponibile di Costa Smeralda sarà quella del primo maggio, con un itinerario invariato che prevede mini-crociere in Italia di tre e quattro giorni, o in alternativa un'intera crociera di sette giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 12 giugno Costa Smeralda tornerà invece a proporre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca).

Infine, in accordo con la recente roadmap per la ripresa del turismo internazionale in Grecia, la data di partenza di Costa Luminosa, la seconda nave Costa prevista rientrare servizio con crociere di una settimana in Grecia e Croazia, è posticipata al 16 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari.

Costa ha reso noto inoltre che sta lavorando con le autorità nazionali e locali dei Paesi compresi negli itinerari delle sue navi al di fuori dell'Italia, per definire nel dettaglio le modalità di svolgimento delle sue operazioni. Costa ha ricordato che, come già annunciato in precedenza, tutte le altre crociere programmate sino alla fine di maggio, e non comprese negli itinerari di Costa Smeralda e Costa Luminosa aggiornati oggi, sono cancellate.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail