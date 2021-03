24 marzo 2021

Rinnovato il management di Costa Crociere

Mario Zanetti è stato promosso direttore generale e Roberto Alberti è stato nominato direttore commerciale

Mario Zanetti è stato promosso direttore generale di Costa Crociere, assumendo il ruolo che era stato temporaneamente ricoperto da Michael Thamm, Group CEO di Costa Group & Carnival Asia. Nella sua nuova posizione, Zanetti supervisionerà Costa come un unico marchio in tutto il mondo, compresa l'Asia, con l'obiettivo di guidare Costa a rafforzare la sua leadership in Europa, Sud America e Asia, e garantire una crescita redditizia e sostenibile a lungo termine.

Zanetti vanta una lunga esperienza in Costa, iniziata nel 1999 nell'unità Revenue Management. Nel 2017 è stato nominato direttore generale di Costa Asia. Dal luglio 2020 è tornato a Genova come direttore commerciale di Costa Crociere. Inoltre Roberto Alberti è stato nominato direttore commerciale di Costa Crociere, posizione precedentemente ricoperta da Zanetti. Alberti assumerà la responsabilità di tutte le operazioni commerciali di Costa nel mondo, incluse vendite, revenue management e marketing, riportando a Mario Zanetti.

In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero. Nel 2016 è entrato a far parte dello staff del CEO riportando direttamente a Michael Thamm. Dopo aver assunto la carica di VP Strategic Development, nel 2019 è stato nominato SVP & Chief Strategy Officer del gruppo Costa.

Sia Mario Zanetti che Roberto Alberti saranno operativi nella sede centrale di Costa Crociere, a Genova.



