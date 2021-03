24 marzo 2021

Riaperto il traffico marittimo nel canale di Suez per le navi dirette a sud

Continuano le operazioni per ripristinare il galleggiamento della “Ever Given”

L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato il parziale ripristino del traffico marittimo nel canale egiziano che da ieri è bloccato a causa dell'arenamento della grande portacontainer Ever Given ( del 24 marzo 2021). L'ente governativo ha reso noto che il convoglio di navi diretto verso sud che era in attesa di attraversare il canale è partito da Port Said, mentre stanno proseguendo gli sforzi delle unità di soccorso e dei rimorchiatori intervenuti per ripristinare il galleggiamento della Ever Given. La portacontainer, arenatasi poco dopo essere entrata nel canale dopo aver attraversato il Mar Rosso, è tuttavia ancora ferma nella propria posizione, che non consente il transito di altre navi. La decisione dell'Autorità del Canale di far partire il convoglio in attesa all'imbocco della via d'acqua nel Mediterraneo sembra indicare però che la Ever Given potrà essere rimossa dalla sua attuale posizione in breve tempo.





