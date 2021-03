25 marzo 2021

Il traffico delle grandi navi sarà dirottato in via temporanea da Venezia a Marghera

Verrà lanciato un concorso di idee per portare gli approdi fuori della laguna

Oggi, al termine di una riunione in videoconferenza, i ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia, e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, hanno reso noto di aver concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera al fine di tutelare un patrimonio storico-culturale non solo italiano ma del mondo intero.

È stato inoltre deciso di lanciare un concorso di idee per portare gli approdi fuori della laguna e risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema del transito delle grandi navi a Venezia.







