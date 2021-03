26 marzo 2021

OOIL registra risultati finanziari semestrali e annuali record

Nella seconda metà dello scorso anno il giro d'affari è cresciuto del +33,1%

Nel secondo semestre del 2020 la Orient Overseas (International) Ltd., la società del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping che realizzata servizi di trasporto marittimo containerizzato con il marchio Orient Overseas Container Line (OOCL), ha registrato un rilevantissimo rialzo dei risultati finanziari che hanno raggiunto livelli record sia per il periodo che per l'intero anno.

Nella seconda metà dello scorso anno i ricavi sono ammontati al valore record di 4,76 miliardi di dollari, con una crescita del +33,1% sul secondo semestre del 2019. Più attenuato l'incremento dei costi che si sono attestati a 3,60 miliardi di dollari (+14,8%). Record anche dell'EBITDA e dell'utile operativo che sono stati pari rispettivamente a 1,07 miliardi (+156,4%) e 837,1 milioni di dollari (+413,6%). L'utile netto è stato di 800,8 milioni di dollari, con un calo del -33,8% sul risultato del secondo semestre del 2019 che includeva risultati straordinari derivanti dalla cessione di attività terminalistiche negli USA.

Nell'intero 2020, anno in cui i volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta di OOCL sono aumentati del -7,3% ( del 15 gennaio 2021), i ricavi della OOIL hanno raggiunto il valore record di 8,19 miliardi di dollari, con un aumento del +19,1% sul 2019. I costi operativi hanno totalizzato 6,60 miliardi di dollari (+9,5%). L'EBITDA e l'utile operativo, entrambi a livelli record, sono stati pari rispettivamente a 1,46 miliardi (+65,3%) e 992,2 milioni di dollari (+174,6%) e l'utile netto è risultato pari a 903,0 milioni di dollari (-33,0%).









