29 marzo 2021

Rinnovato sino al 30 giugno il contratto di 100 lavoratori somministrati impiegati dalla CULMV

Accordo siglato da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil e Intempo

I sindacati Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil e l'agenzia per il lavoro Intempo hanno siglato un accordo sindacale in base al quale ai lavoratori somministrati impiegati presso la compagnia portuale Compagnia Unica Paride Batini del Porto di Genova (CULMV) verrà rinnovato il contratto di lavoro sino al prossimo 30 giugno. L'intesa riguarda circa 100 lavoratori altamente specializzati ai quali sarebbe scaduto il contratto a fine mese.

L'accordo tratta anche i temi della formazione e prevede incontri mensili tra le parti utili a monitorare l'andamento dei picchi di lavoro e l'applicazione di quanto contenuto nel verbale. «Abbiamo tutti convenuto - ha spiegato Laura Tosetti, segretaria generale di Nidil Cgil Genova - sulle competenze dei lavoratori somministrati presso CULMV In particolare noi organizzazioni sindacali abbiamo rinnovato l'impegno nei confronti degli interlocutori portuali, in particolare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per vedere riconosciute queste professionalità e competenze pregiate da valorizzare all'interno della portualità genovese».

«Continuità occupazionale e valorizzazione delle professionalità dei lavoratori somministrati - ha commentato Simone Mara, segretario generale di Felsa Cisl Liguria - sono i principi che continuano a contraddistinguere la nostra azione sindacale al fine di traguardare stabilità di lavoro e di reddito». Soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa è stata espressa anche da Roberta Cavicchioli, segretaria generale di Uiltemp Liguria: «con la sottoscrizione dell'accordo - ha sottolineato - intendiamo dare concretezza a un percorso che persegue un duplice obiettivo: la salvaguardia dei diritti dei lavoratori anche nell'ottica di preservare il patrimonio di competenze e conoscenze da loro rappresentate, e l'integrazione degli stessi nel sistema attraverso gli strumenti della formazione e il coinvolgimento dell'Autorità di Sistema».



