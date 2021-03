30 marzo 2021

Positivo l'esercizio annuale 2020 della cinese CIMC

I ricavi generati dalla vendita dei container sono stati pari a 22,2 miliardi di yuan (+9,9%)

Nel 2020 la cinese China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) ha registrato risultati finanziari record. I ricavi sono ammontati a 94,2 miliardi di yuan (14,3 miliardi di dollari), con un incremento del +9,7% sul 2019, valore record che è stato raggiunto principalmente grazie al valore record del volume d'affari totalizzato nel solo quarto trimestre del 2020 che è stato pari a 30,6 miliardi di yuan, con un rialzo del +26,5% sull'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Nell'intero 2020 i soli ricavi generati dalle attività di vendita dei container intermodali prodotti dall'azienda sono stati pari a 22,2 miliardi di yuan (+9,9%), di cui 13,7 miliardi generati dalle vendite di container per carichi secchi (+18,3%) e 3,8 miliardi dalle vendite di container reefer (-9,6%). Lo scorso anno CIMC ha venduto container per carichi secchi per un volume complessivo pari a 1,0 milioni di teu (+11,6%) e container frigo per un volume pari a 129mila teu (-6,5%).

Nel 2020 l'azienda cinese ha registrato costi operativi pari a 80,7 miliardi di yuan (+10,1%), un utile operativo di 7,4 miliardi di yuan (+27,4%) ed un utile netto di 6,0 miliardi di yuan (+139,5%).





