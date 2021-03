30 marzo 2021

Seaspan ordina la costruzione di altre sei portacontainer da 15.500 teu

Saranno prese in consegna tra metà 2023 e metà 2024

Seaspan Corporation continua ad accrescere la propria flotta di portacontenitori che ha una consistenza di 160 navi, incluse 33 in ordinativo, aggiungendo al recente ordine per la costruzione di sei full containership da 15.000 teu, emesso all'inizio del mese ( dell'8 marzo 2021), un nuovo ordine per altre sei nuove portacontenitori da 15.000 teu che saranno prese in consegna tra la seconda metà del 2023 e la seconda metà del 2024. La compagnia armatrice ha reso noto che le sei nuove unità saranno dotate di scrubber per l'abbattimento delle emissioni e saranno poste a noleggio presso primarie società di navigazione.







