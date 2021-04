01 aprile 2021

Toccate al porto di Livorno anziché a La Spezia nel servizio Atlantic Mediterranean Express della OOCL

La linea è operata in collaborazione con CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Hapag-Lloyd e ZIM

A metà del prossimo mese la compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL) sostituirà le toccate al porto di La Spezia con scali al porto di Livorno nell'ambito del servizio Atlantic Mediterranean Express (ATM1), realizzato in collaborazione con CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Hapag-Lloyd e ZIM, che collega il Mediterraneo occidentale con la costa orientale degli USA. La prima toccata al Terminal Darsena Toscana (TDT) del porto labronico avverrà il 16 maggio con la portacontainer Chicago Express.

La rotazione del servizio ATM1 effettuerà quindi scali ai porti di New York, Norfolk, Miami, Algeciras, Marsiglia-Fos, Genova, Livorno, Barcellona, Valencia, New York.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec