6 aprile 2021

Dalian Shipbuilding e Guangzhou Shipyard costruiranno 13 portacontainer da 16.000 teu

Ordine del valore di oltre 1,5 miliardi di dollari. Sarebbe stato emesso da MSC

Il gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ha annunciato di aver ottenuto una commessa del valore record nel segmento delle portacontainer. Si tratta di un ordine per la costruzione di 13 navi della capacità unitaria di 16.000 teu e del valore complessivo che per la prima volta supera i 10 miliardi di yuan (1,52 miliardi di dollari). Secondo lo shipbroker britannico Braemar ACM l'ordine sarebbe stato emesso dal gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC).

Le 13 nuove portacontenitori da 16.000 teu faranno parte di una classe di unità progettate dalla Marine Design & Research Institute of China (MARIC) del gruppo CSSC. Sette navi saranno costruite dal cantiere Dalian Shipbuilding Industry Group Co. e sei dal cantiere Guangzhou Shipyard International Co., entrambe aziende che fanno parte del gruppo CSSC. Le nuove portacontainer, la cui propulsione può essere alimentata con gas naturale liquefatto, saranno lunghe circa 366 metri e larghe 51 e verranno dotate di scrubber per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.







