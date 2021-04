9 aprile 2021

A marzo il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico containerizzato

Nuovi picchi massimi dei container pieni allo sbarco e di quelli vuoti. Boom dell'e-commerce

A marzo 2021 il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico mensile dei container avendo movimentato 840mila teu, con un rilevantissimo incremento del +62,3% sul marzo 2020 e un aumento di oltre 24mila teu rispetto al precedente picco storico segnato nel dicembre 2020. Il nuovo record è stato stabilito grazie ai nuovi picchi storici di sbarchi di container pieni, che hanno totalizzato 408mila teu (+74,0%), e di movimentazione di container vuoti, che si è attestata a 292mila teu (+112,5%) e, in particolare, di contenitori vuoti all'imbarco che sono risultati pari a 279mila teu (+122,7%). Gli imbarchi di container pieni sono invece diminuiti del -3,9% scendendo a 140mila teu.

Nel primo trimestre di quest'anno lo scalo portuale californiano ha movimentato complessivamente 2,38 milioni di teu, con una progressione del +41,2% sui primi tre mesi del 2020. Gli sbarchi di container pieni sono stati pari a 1,15 milioni di teu (+44,5%), gli imbarchi di container pieni a 357mila teu (-1,1%) e la movimentazione di container vuoti a 855mila teu (+67,5%).

La rilevante crescita ha determinato nel porto di Long Beach, così come in altri primari scali portuali containerizzati mondiali, una congestione del traffico navale che - ha fatto intendere il direttore generale della Port of Long Beach, Mario Cordero - è conseguenza anche dell'impennata delle vendite on-line: «nonostante la pandemia si stia affievolendo - ha spiegato - quest'anno i consumatori stanno spendendo meno in viaggi e si stanno rivolgendo in quantità senza precedenti alla vendita al dettaglio on-line per acquistare attrezzature sportive, mobili per ufficio e articoli per la casa. La domanda di e-commerce sta crescendo assai più di quanto ci attendessimo, ma - ha sottolineato Cordero - continueremo a collaborare con gli stakeholder del settore per recuperare i ritardi causati dal volume di traffico senza precedenti al nostro gateway».

Il presidente della Long Beach Harbor Commission, Frank Colonna, ha evidenziato l'importanza del fatto che i lavoratori portuali siano stati tutti vaccinati contro il Covid-19: «anche se stabiliamo record - ha precisato - l'economia è ancora in fase di recupero ed è quindi essenziale garantire la sicurezza della forza lavoro nella nostra supply chain».









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec