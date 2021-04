9 aprile 2021

DHL annuncia che il primo trimestre di quest'anno è stato il migliore di sempre per l'azienda

Triplicato l'utile operativo trimestrale

Il gruppo logistico DHL ha annunciato che il primo trimestre di quest'anno è stato il migliore di sempre per l'azienda, che per il periodo registrerà un utile operativo il cui valore risulterà triplicato essendo previsto pari a circa 1,9 miliardi di euro rispetto a 592 milioni di euro nel primo trimestre del 2020.

«L'avvio del nuovo anno finanziario - ha sottolineato l'amministratore delegato di Deutsche Post DHL Group, Frank Appel - è stato il più dinamico di sempre. Ciò dimostra - ha evidenziato - che abbiamo indirizzato con successo la nostra attività verso i giusti driver di crescita. Ad un anno dall'inizio della pandemia, nel primo trimestre del 2021 abbiamo riscontrato uno slancio sostenuto nell'e-commerce e una notevole stabilizzazione dei traffici globali con volumi di spedizioni aeree e marittime crescenti. Di conseguenza tutte le divisioni hanno registrato un significativo aumento degli utili che sono risultati al di sopra delle aspettative di mercato. I commerci mondiali - ha osservato Appel - continuano a riprendersi e la distribuzione dei vaccini è in pieno svolgimento, il che mi rende molto ottimista per la parte restante del 2021 ed oltre».





