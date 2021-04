14 aprile 2021

Progetto per ridurre l'impatto acustico nei porti

Coinvolti gli scali portuali di Livorno, La Spezia, Cagliari e Bastia

Nell'ambito delle iniziative per la sostenibilità ambientale del porto della Spezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale partecipa al progetto “Mon Acumen” (MONitorage Actif Conjoint Urbain-MaritimE de la Nuisance), co-finanziato nell'ambito del Programma Interreg Italia- Francia Marittimo 2014-2020, il cui obiettivo è di ridurre l'impatto acustico nei porti commerciali dell'area di cooperazione (Livorno, La Spezia, Cagliari e Bastia) sviluppando una comune metodologia di analisi della descrizione acustica e del rilevamento del rumore, una progettazione condivisa dei sistemi di monitoraggio e una raccolta e verifica unitaria dei dati raccolti, necessaria per una efficace pianificazione, così come richiesto dalla direttiva 2002/49/CE.

Nell'ambito del progetto, che è coordinato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l'AdSP ligure installerà la strumentazione necessaria per il rilevamento acustico e l'acquisizione dei dati provenienti dalle diverse sorgenti presenti nel porto commerciale della Spezia. Verranno acquistate e posizionate quattro stazioni per il monitoraggio in continuo in classe 1 che forniranno tutte le principali informazioni sul livello e sulla tipologia di rumore ambientale. L'ente portuale ha specificato che per arrivare a questo risultato l'ente ha compiuto una fase di studio ed analisi delle sorgenti di rumore all'interno del porto che è consistita in una accurata mappatura acustica sviluppata secondo una metodologia condivisa con tutti gli altri scali coinvolti nel progetto.

Il costo dei componenti hardware e software necessari alla realizzazione del progetto ammonta a circa 65mila euro, totalmente rimborsati dal progetto europeo.



