15 aprile 2021

Nel primo trimestre del 2021 CIMC ha registrato un forte incremento della vendita di container

Atteso un consistente utile per gli azionisti

Il gruppo cinese China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) prevede di concludere il primo trimestre del 2021 con un utile per gli azionisti compreso fra 1,30 e 1,65 miliardi di yuan (199-252 milioni di dollari) rispetto ad una perdita netta di -641,4 milioni di yuan nel corrispondente periodo dello scorso anno.

CIMC ha reso noto che nei primi tre mesi di quell'anno la propria attività di produzione e commercializzazione di container ha beneficiato del perdurante elevato livello della domanda a seguito dell'accentuata ripresa dell'economia mondiale e del rilevantissimo sviluppo degli scambi commerciali internazionali. L'azienda cinese ha specificato che nei primi tre mesi del 2021 il fatturato generato dalla vendita di container per carichi secchi è aumentato del +174%, mentre quello prodotto dalla vendita di container reefer è salito del +82%.



