16 aprile 2021

A metà maggio nella flotta di GNV entra il traghetto GNV Aries

Sarà impiegata sulla rotta tra Napoli e Palermo

La compagnia di navigazione italiana GNV del gruppo MSC ha preso in consegna la GNV Aries, traghetto che faceva parte della flotta della P&O Ferries del gruppo DP World di Dubai ed è stato costruito nel 1987 presso i cantieri scozzesi Govan Shipbuilders. La nave ha una capacità di 2.100 metri lineari di rotabili, 350 cabine e tre sale poltrone per ospitare oltre 1.000 passeggeri.

La GNV Aries, che attualmente la nave è in fase di rinnovo degli ambienti interni, entrerà nella flotta della GNV a metà del prossimo maggio e opererà sulla rotta tra Napoli e Palermo. Con questo traghetto sale a 18 il numero di navi operate da GNV.







