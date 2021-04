16 aprile 2021

Completata la galleria Serravalle del Terzo Valico

Il completamento dell'intera opera è previsto nel 2024

Oggi, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, sono state completate le attività di scavo della galleria Serravalle, binario dispari, parte della nuova grande opera in sotterraneo della tratta ferroviaria piemontese del Terzo Valico. In occasione della celebrazione del completamento della galleria il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha ricordato che il Terzo Valico è un'opera strategica del corridoio transeuropeo Reno-Alpi e potenzierà l'asse ferroviario Genova-Basilea-Rotterdam/Anversa collegando in modo efficiente il Mediterraneo con il Mare del Nord. «Avrà - ha aggiunto - un impatto anche sul piano della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, dato che si stima che il trasporto su gomma verrà ridotto del 30%, del 50% nel lungo periodo. Con il Terzo Valico - ha sottolineato il ministro - il sistema portuale di Genova diventa hub di accesso al corridoio transeuropeo e ne beneficerà anche il trasporto passeggeri dato che i tempi di percorrenza tra Genova e Milano e tra Genova e Torino saranno notevolmente ridotti».

La galleria Serravalle di 22 chilometri è parte di una tratta lunga complessivamente 87 chilometri il cui completamento è previsto nel 2024.









