29 aprile 2021

Vittorio Torbianelli è il nuovo segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Orientale

Record di traffico per il mese di marzo al container terminal di TMT al Molo VII del porto di Trieste

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, su proposta del presidente Zeno d'Agostino, ha nominato Vittorio Torbianelli nuovo segretario generale dell'ente. Torbianelli subentra ad Antonio Rosario Gurrieri che aveva assunto temporaneamente l'incarico dopo che era stato lasciato da Mario Sommariva poi diventato presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale. Torbianelli, funzionario dell'Ufficio Progetti Speciali dell'AdSP dell'Adriatico Orientale, vanta una lunga esperienza nel mondo accademico come docente di Economia applicata all'Università di Trieste.

Intanto lo scorso mese il container terminal al Molo VII del porto di Trieste gestito dalla Trieste Marine Terminal (TMT) ha movimentato un traffico dei contenitori pari a 65mila teu, volume che rappresenta il nuovo record per il mese di marzo e un incremento del +27,5% sul marzo 2020. Il precedente picco massimo relativo al mese di marzo era stato segnato nel 2018 con oltre 58mila teu. Nel primo trimestre del 2021 il terminal ha movimentato complessivamente 170mila teu, con una crescita del +4,7% sui primi tre mesi dello scorso anno.





