13 maggio 2021

Il porto di Long Beach ha stabilito un record di traffico dei container relativamente al mese di aprile

Nei primi quattro mesi del 2021 lo scalo ha movimentato di 3,12 milioni di teu (+41,8%)

Lo scorso mese il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container relativo al mese di aprile avendo movimentato 746mila teu, con una progressione del +43,6% sull'aprile 2020 ed un incremento di 118mila teu rispetto al precedente picco massimo nel mese di aprile registrato nel 2019. Lo scorso mese sono stati segnati nuovi record relativi al mese di aprile nel segmento degli sbarchi di container pieni, che sono ammontati a 367mila teu (+44,8%), e in quello della movimentazione di contenitori vuoti, che si sono attestati a 255mila teu (+55,8%). Gli imbarchi di container pieni sono stati pari a 124mila teu (+21,0%).

Nei primi quattro mesi del 2021 il porto californiano ha movimentato un totale di 3,12 milioni di teu, con un aumento del +41,8% sul primo quadrimestre dello scorso anno. I container pieni allo sbarco e all'imbarco sono stati pari rispettivamente a 1,51 milioni di teu (+44,6%) e 499mila teu (+3,6%). I container vuoti sono stati 1,11 milioni di teu (+64,7%).



