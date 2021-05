19 maggio 2021

Paolo Piacenza è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale

Ok del Comitato di gestione agli indennizzi alle compagnie portuali CULMV e CULP

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha dato il via libera alla nomina di Paolo Piacenza a nuovo segretario generale dell'ente. L'avvocato Piacenza, che attualmente è direttore dello Staff Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate dell'AdSP ligure, ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di esperto in tema di sviluppo delle infrastrutture strategiche e partenariato pubblico-privato presso la segreteria tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri; è stato membro del gruppo di lavoro presso il Ministero per le Politiche Europee per l'elaborazione della strategia nazionale appalti pubblici e concessioni; ha partecipato al pool di legali di Infrastrutture Lombarde nella realizzazione di Expo 2015.

Il nuovo segretario generale succede a Marco Sanguineri che mantiene l'incarico di direttore della Pianificazione e Sviluppo. Il presidente dell'ente portuale, Paolo Emilio Signorini, una volta approvata la nuova nomina del segretario generale, ha rinnovato i propri ringraziamenti all'uscente Marco Sanguineri per l'impegno e la professionalità dimostrata nel corso del suo incarico, durante il quale l'Autorità di Sistema Portuale ha affrontato grandi emergenze, dal crollo del ponte Morandi alla pandemia da Covid-19, e ha augurato buon lavoro a Piacenza.

Inoltre nella seduta di ieri il Comitato di gestione, per quanto concerne gli indennizzi previsti dall'art.199, legge 77 e dal comma 15 bis art. 17, (legge 84/94), ha approvato i contributi in favore della Compagnia CULMV “Paride Bettini” di Genova e della Compagnia CULP “Pippo Rebagliati” di Savona. Nello specifico, per la Compagnia portuale genovese è stato deliberato un contributo pari a 120mila euro relativo alle minori giornate di lavoro svolte nel periodo tra settembre e dicembre 2020 e un contributo di 566mila euro in relazione ai percorsi di formazione svolti nello stesso periodo. A favore della Compagnia portuale di Savona, invece, sono stati riconosciuti un contributo pari a 357mila euro per il reimpiego del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni portuali e un contributo di 191mila euro per le spese di formazione sostenute durante il periodo agosto-dicembre 2020.

Inoltre nel corso della riunione è stato recepito e approvato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratoti dei Porti sottoscritto il 24 febbraio 2021 e avente durata fino al 31 dicembre 2023.



