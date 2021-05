20 maggio 2021

La BERS acquisisce il controllo dell'unico porto fluviale moldavo

Lo scorso anno lo scalo sul Danubio ha movimentato 933.600 tonnellate di merci

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha acquisito l'intero capitale della Danube Logistics Group diventando così unica proprietaria della Danube Logistics Srl, la società che gestisce il porto fluviale moldavo di Giurgiulesti, sul Danubio, che in precedenza era legalmente di proprietà dell'olandese Danube Logistics Holding BV mentre gli interessi economici correlati all'impresa erano ripartiti tra la BERS (65%) e la Danube Logistics Holding BV (35%).

Giurgiulesti è l'unico porto fluviale della Moldova e nel 2020 ha movimentato 933.600 tonnellate di merci, di cui il 50% in importazione, il 47% in esportazione e il 3% in transito. Una parte consistente delle esportazioni (il 22%) era diretta in Italia.

Il 25 febbraio 2020 un tribunale della capitale moldava Chisinau aveva deciso la nomina di un amministratore esterno per la Danube Logistics Srl, nomina che la BERS, che è il maggiore creditore della società nonché il principale beneficiario economico della partecipazione della Danube Logistics Holding BV nella Danube Logistcs Srl, riteneva avrebbe avuto un impatto negativo sulla capacità della società portuale di continuare ad operare e di rimborsare i suoi debiti, e fosse anche in conflitto con gli interessi della BERS.

Preannunciando nei mesi scorsi l'intenzione di acquisire la Danube Logistics, la BERS aveva spiegato che l'operazione sarebbe stata volta ad assicurare la prosecuzione dell'operatività del porto franco internazionale di Giurgiulesti e la sua continua espansione ed a salvaguardare gli interessi finanziari della BERS nel progetto. La Banca aveva specificato inoltre che l'obiettivo sarebbe stato anche quello di impedire di sviare fondi al di fuori della Danube Logistics a seguito dell'amministrazione controllata imposta alla società.



