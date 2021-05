27 maggio 2021

Poste Italiane si è associata al Freight Leaders Council

Negli ultimi mesi sono entrati otto nuovi soci

Poste Italiane si è associata al Freight Leaders Council (FLC), l'associazione tra aziende della supply chain il cui obiettivo è di contribuire allo sviluppo e alla competitività del settore della logistica. «L'ingresso di Poste Italiane nel Freight Leaders Council - ha commentato il presidente dell'associazione, Massimo Marciani - concretizza l'imprescindibile sinergia tra logistica, innovazione e digitalizzazione, per offrire servizi sempre più evoluti a cittadini e imprese. L'acquisizione di Poste riflette la volontà del FLC di allargare la propria compagine sociale a stakeholder in grado di catalizzare la trasformazione digitale del Paese rispetto a tutte le componenti della catena del valore, creando le condizioni per trasformare la logistica da muscolare a digitale».

«Poste Italiane - ha aggiunto Marciani - troverà all'interno del FLC tutti gli stimoli necessari per continuare a realizzare ecosistemi logistici ad alto valore aggiunto, sia per quanto riguarda i processi di semplificazione e digitalizzazione, sia valorizzare i propri asset in una visione di logistica condivisa e di economia circolare. Siamo convinti che la contaminazione fra stakeholder che il FLC sta realizzando nel comparto costituisca una buona pratica, da diffondere quanto più possibile a tutti i livelli».



