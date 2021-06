4 giugno 2021

COSCO Shipping Ports in trattative per acquisire una partecipazione di minoranza nel terminal Tollerot di HHLA

È uno dei tre terminal per contenitori gestiti dall'azienda tedesca nel porto di Amburgo

COSCO Shipping Ports, la società terminalista che fa capo al gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, sta trattando con il gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen un Logistk AG (HHLA) l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella Container Terminal Tollerot (CTT), la società integralmente controllata dell'azienda germanica che gestisce il container terminal Tollerot del porto di Amburgo, scalo in cui HHLA opera anche i container terminal Altenwerder e Burchardkai.

HHLA ha spiegato che la partecipazione di COSCO Shipping Ports in CTT rafforzerebbe le relazioni con il partner cinese e assicurerebbe una pianificazione sostenibile del container terminal Tollerot al fine di salvaguardare il volume d'attività e l'occupazione nel porto di Amburgo. La Cina è il principale partner commerciale del porto tedesco e da oltre 40 anni le navi della COSCO Shipping fanno scalo al terminal Tollerot.





