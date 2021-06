10 giugno 2021

Il gruppo Maersk starebbe per procedere alla cessione della Maersk Container Industry

Tra le aziende interessate, le cinesi CIMC e Midea, le statunitensi Carrier Global e Thermo King, la giapponese Daikin e la britannica Triton

Alla metà del prossimo mese si paleseranno ufficialmente le aziende interessate ad acquisire la Maersk Container Industry, la società integralmente controllata dal gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk che produce container frigo dopo aver abbandonato ormai da qualche anno la produzione anche di contenitori per carichi secchi ( del 3 gennaio 2019). Lo ha anticipato l'agenzia di stampa “Bloomberg” specificando che alla vendita, il cui valore potrebbe ammontare sino ad un miliardo di dollari, sarebbero interessate le cinesi China International Marine Containers (Group) (CIMC) e Midea Group Co. oltre che - ha precisato la “Bloomberg” - le statunitensi Carrier Global Corporation e Thermo King Corporation, la giapponese Daikin Industries e la britannica Triton Investments.







