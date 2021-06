18 giugno 2021

Mitsubishi HC Capital comprerà CAI International per 1,1 miliardi di dollari

La società giapponese diverrà il quarto operatore mondiale del mercato del noleggio di container

La società finanziaria giapponese Mitsubishi HC Capital (MHC) comprerà l'americana CAI International, una delle aziende leader mondiali nel settore del noleggio di container intermodali. L'acquisizione è stata definita oggi nell'ambito di un accordo vincolante in base al quale la società asiatica acquisterà la CAI pagando 56,0 dollari per ciascuna azione dell'azienda statunitense, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di dollari. I 56,0 dollari rappresentano un importo superiore del 46,8% rispetto al prezzo di chiusura di ieri delle azioni della CAI alla Borsa di New York e del 31,3% superiore rispetto al prezzo medio degli ultimi 60 giorni di mercato aperto.

Il presidente della CAI, David Remington, ha reso noto che l'operazione è l'esito di trattative che sono iniziate nell'autunno del 2019. Il consiglio di amministrazione della società americana ha approvato all'unanimità la transazione, che si prevede sarà portata a termine alla fine del quarto trimestre di quest'anno o all'inizio del primo trimestre del 2022.

Alla fine del primo trimestre di quest'anno la flotta di container della CAI aveva una consistenza pari a 1,77 milioni di teu, di cui 1,71 milioni di contenitori di proprietà e 55mila contenitori in gestione.

Mitsubishi HC Capital è entrata nel settore del noleggio di container marittimi nel 2014 con l'acquisizione della statunitense Beacon Intermodal Leasing, che ha una flotta pari a circa 1,8 milioni di teu. La società giapponese ha specificato di essere da allora intenzionata ad incrementare la propria presenza in questo mercato, settore - ha evidenziato MHC - che in dieci anni ha visto incrementare la quota di container a noleggio nell'ambito dell'intera flotta mondiale di container dal 41% nel 2009 al 51% nel 2019, quota che continua a crescere sensibilmente. Un aumento che tra l'altro ha subito un'accelerazione con la rilevante crescita del trasporto marittimo containerizzato determinata dagli effetti della pandemia di Covid-19. Con l'acquisizione della CAI la società giapponese diverrà il quarto operatore mondiale del mercato del noleggio di container per consistenza della flotta alle spalle della Triton, della Textainer e a poca distanza dalla Florens.



