18 giugno 2021

L'ammiraglio Andrea Agostinelli è stato nominato presidente dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Il nuovo ente amministra i porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha nominato l'ammiraglio Andrea Agostinelli presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il nuovo ente entro la cui circoscrizione ricadono i porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia. Agostinelli è alla guida dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro dal 6 novembre 2015

Con il decreto ministeriale di nomina, che è seguito alla specifica procedura che ha visto l'intesa sulla nomina del presidente della Regione Calabria, Antonino Spirlì, e la successiva autorizzazione delle Commissioni Trasporti della Camera e del Senato, si completa così la riforma portuale introdotta nel 2016 con l'istituzione del nuovo ente denominato Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che avrà quindi una più ampia circoscrizione di competenza rispetto al solo porto di Gioia Tauro.



