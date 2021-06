21 giugno 2021

ZIM e Alibaba estendono la loro collaborazione per altri due anni

Intesa prolungata sino al 2023

La compagnia di navigazione israeliana ZIM e il gruppo cinese di e-commerce Alibaba hanno annunciato l'estensione sino al 2023 dell'accordo che hanno siglato lo scorso anno in base al quale i clienti dell'azienda asiatica possono acquisire servizi di trasporto marittimo operati dalla ZIM utilizzando un'apposita interfaccia resa disponibile sulla piattaforma di Alibaba ( del 19 ottobre 2020). L'intesa, inizialmente rivolta all'acquisizione di servizi marittimi da parte dei venditori presenti sulla piattaforma dell'azienda cinese, è stata ampliata per includervi anche gli acquirenti. Da parte di Alibaba la cooperazione con ZIM è volta ad offrire ai propri clienti un'alternativa di trasporto più conveniente rispetto al trasporto aereo.

«Da quando l'abbiamo lanciata - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della ZIM, Eli Glickman - la collaborazione iniziale con Alibaba.com si è dimostrata essere una partnership di grande successo e reciprocamente vantaggiosa».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec