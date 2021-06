22 giugno 2021

La Commissione Europea ha autorizzato il prolungamento della durata di un programma di sostegno al trasporto marittimo della Germania

Il regime sarà ampliato ad includervi le navi iscritte in altri registri navali dell'UE/SEE

La Commissione Europea ha approvato un programma di sostegno al trasporto marittimo della Germania, piano di cui Bruxelles già nel 2016 aveva autorizzato il prolungamento della durata, in base al quale le compagnie di navigazione possono beneficiare di una riduzione degli oneri sociali per i marittimi che impiegano a bordo delle loro navi mercantili. La nuova approvazione del programma recepisce anche le modifiche apportate al sistema di sostegno, a partire dalla proroga del regime sino al 31 maggio 2027. Inoltre è previsto un rilevante aumento dei fondi stanziati per questo programma che saliranno a circa 70 milioni di euro l'anno rispetto ai precedenti 25 milioni. Infine è ampliata l'estensione del regime, sinora limitata alle sole navi battenti bandiera tedesca, ad includervi tutte le navi battenti bandiere di uno Stato dello Spazio Economico europeo a condizione che siano iscritte in un registro navale tedesco. L'autorizzazione a tale ampliamento è stata concessa a seguito dell'impegno assunto dalle autorità tedesche ad allargare ulteriormente il raggio d'azione del regime di benefici estendendolo anche alle navi iscritte in altri registri navali dell'UE/SEE.



