22 giugno 2021

Al terminal intermodale austriaco di Graz è arrivato dalla Cina il primo treno con prodotti non alimentari

Il convoglio è partito il 30 aprile

Ieri al Cargo Center Graz (CCG), il terminal intermodale austriaco posto all'incrocio fra l'asse transalpino del Pyhrn e l'asse transeuropeo Baltico-Adriatico, è arrivato il primo treno blocco dalla Cina con un carico costituito da 41 container da 40' contenenti prodotti non alimentari che saranno utilizzati da un primario retailer europeo. Il viaggio è iniziato dalla Cina lo scorso 30 aprile. Il collegamento è inserito nel piano di intensificazione dei servizi con la Cina della società ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG), che è entrata ufficialmente nel mercato cinese nel 2017, piano che nel 2020 ha consentito all'azienda di raggiungere un nuovo record su questa direttrice di traffico con oltre 700 treni movimentati e circa 70mila teu trasportati.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec