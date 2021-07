14 luglio 2021

Danaos Corporation compra sei portacontainer da 5.466 teu per 260 milioni di dollari

L'età media delle navi è di 6,8 anni

La greca Danaos Corporation ha siglato un accordo per comprare per complessivi 260 milioni di dollari sei portacontainer della capacità di 5.466 teu dell'età media di 6,8 anni. Le navi, che sono state costruite dal cantiere navale filippino Subic Bay Shipyard, sono attualmente poste a noleggio presso primarie compagnie di navigazione, con periodi di noleggio che dureranno ancora mediamente circa due anni. Le portacontenitori saranno prese in consegna entro la fine del terzo trimestre di quest'anno.

Attualmente la flotta della Danaos è costituita da 65 portacontainer per una capacità di carico totale di 404mila teu.







