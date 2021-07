22 luglio 2021

Nel secondo trimestre di quest'anno il porto di Rotterdam ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico trimestrale dei container

Movimentati 3,9 milioni di teu (+13,0%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il porto di Rotterdam ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico trimestrale dei container avendo movimentato in questo segmento d'attività oltre 40,3 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +9,7% sul secondo trimestre del 2020 e un aumento di circa 1,1 milioni di tonnellate rispetto al precedente record segnato nel secondo trimestre del 2019. Il nuovo picco storico è tale anche se il traffico containerizzato viene conteggiato in termini di contenitori da 20' movimentati, con un totale che nel secondo trimestre del 2021 è stato di 3,9 milioni di teu, in crescita del +13,0% sullo stesso periodo dello scorso anno e un aumento di 98mila teu rispetto al precedente record del secondo trimestre del 2019.

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno sono risultati in rialzo anche gli altri volumi di merci varie, con i rotabili che sono ammontati a 5,6 milioni di tonnellate (+15,4%) e le merci convenzionali a quasi 1,8 milioni di tonnellate (+22,9%). Più consistente la crescita delle rinfuse solide che si sono attestate a 19,3 milioni di tonnellate (+37,7%), di cui 8,0 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+83,2%), 5,6 milioni di tonnellate di carbone (+48,7%), 2,3 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-9,2%) e 3,4 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+1,3%). Le rinfuse liquide hanno invece registrato una lieve flessione del -1,3% essendo state pari a 48,8 milioni di tonnellate, di cui 24,9 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+2,1%), 13,8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (-11,0%), 2,2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+20,5%) e 8,0 milioni di tonnellate di altri carichi liquidi (+2,1%).

Nel secondo trimestre del 2021 l'intero volume di traffico delle merci movimentato dallo scalo portuale olandese è stato di 115,8 milioni di tonnellate (+8,7%).

Anche nell'intero primo semestre del 2021 il traffico containerizzato passato attraverso il porto di Rotterdam ha raggiunto un nuovo picco semestrale storico sia in termini di tonnellate, che sono state 78,8 milioni di tonnellate, sia in termini di teu movimentati, che sono stati pari a più di 7,6 milioni, con incrementi rispettivamente del +4,4% e del +8,7% sulla prima metà del 2020 e con rialzi pari a 763mila tonnellate e a 83mila teu rispetto al precedente record ottenuto nel primo semestre del 2019.

Nella prima metà di quest'anno le altre merci varie hanno totalizzato 11,8 milioni di tonnellate di rotabili (+8,8%) e 3,3 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+14,7%). Nel settore delle rinfuse solide sono state movimentate 37,7 milioni di tonnellate (+22,5%), incluse 15,0 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+34,4%), 11,2 milioni di tonnellate di carbone (+35,8%), 4,5 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-8,9%) e 6,9 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (+9,0%). Nel segmento delle rinfuse liquide il totale è stato di 100,9 milioni di tonnellate (+1,1%), di cui 50,4 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+0,4%), 30,7 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (+3,7%), 3,7 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (-4,7%) e 16,1 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-0,4%).

Nei primi sei mesi del 2021 il traffico complessivo è stato di 231,6 milioni di tonnellate (+5,8%).









