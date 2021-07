30 luglio 2021

Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Rotterdam alla Holland America Line

Potrà ospitare 2.668 passeggeri

Oggi nel cantiere navale di Marghera della Fincantieri è stata consegnata alla Holland America Line del gruppo Carnival Corporation la nuova nave da crociera Rotterdam che è gemella della Koningsdam e della Nieuw Statendam, navi della classe “Pinnacle” consegnate rispettivamente nel 2016 e 2018 dallo stesso stabilimento.

Rotterdam è la quattordicesima nave costruita dal cantiere di Marghera per questo brand. Ha una stazza lorda di circa 99.800 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e potrà ospitare 2.668 passeggeri in 1.340 cabine.







