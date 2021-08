6 agosto 2021

Maersk amplia il raggio d'azione alla logistica per l'e-commerce acquisendo la Visible SCM e la B2C Europe

Il gruppo danese conferma l'intenzione di sviluppare ulteriormente la propria capacità in questo settore nei mercato europeo, nordamericano e asiatico

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha evidenziato manifestamente la propria volontà di ampliare il proprio raggio di operazioni alla logistica dell'ecommerce comprando la statunitense Visible Supply Chain Management, società di logistica business-to-consumer focalizzata sulle consegne espresso B2C, e siglando ieri un accordo per acquisire l'olandese B2C Europe Holding, anch'essa specializzata nello stesso segmento d'attività in Europa.

«Maersk - ha confermato oggi l'amministratore delegato di Maersk Ocean & Logistics, Vincent Clerc - ha deciso di dotarsi di solide capacità di logistica per l'e-commerce che amplieranno e rafforzeranno la nostra attuale offerta nella supply chain e creeranno opportunità di crescita. Oggi - ha spiegato Clerc - i clienti si affidano all'approccio logistico integrato e ai servizi offerti da Maersk. Combinando ciò con i modelli operativi e con la proposta di valore della Visible SCM e della B2C Europe, permetteremo ai nostri clienti di continuare a sviluppare la loro offerta di e-commerce, ampliando così la portata e il potenziale delle nostre partnership strategiche. Le acquisizioni - ha proseguito Clerc - forniranno alla Maersk una consistente piattaforma di crescita nel campo in rapida evoluzione dell'e-commerce, dove i nostri investimenti nella digitalizzazione e nell'integrazione creeranno significative sinergie e faranno una grande differenza rispetto alla capacità dei clienti di vendere efficacemente su molteplici canali. Inoltre ci consentiranno di avere un'offerta più completa nei confronti dei clienti di piccole e medie dimensioni».

Il gruppo danese ha espresso l'intenzione di sviluppare la propria capacità nel segmento della logistica per l'e-commerce nell'ambito dei più grandi mercati mondiali delle vendite on-line: Europa, Nord America ed Asia.

Secondo le previsioni, l'acquisizione della B2C Europe sarà portata a termine nel corso dell'ultimo trimestre di quest'anno.

L'americana Visible SCM gestisce circa 200mila ordini al giorno e consegna 200 milioni di pacchi all'anno, mentre l'olandese B2C Europe effettua oltre 35 milioni di consegne all'anno.



