13 agosto 2021

Nel cantiere genovese T. Mariotti è stata varata la Seabourn Venture

È la prima nave da crociera per spedizioni della Seabourn

Ieri nel cantiere navale T. Mariotti di Genova è avvenuto il varo della Seabourn Venture, la prima nave da crociera per spedizioni della compagnia crocieristica Seabourn. L'unità navale sarà ora spostata dal bacino di carenaggio alla banchina dello stabilimento cantieristico dove verrà completata la fase di allestimento finale sino alla consegna.

La seconda nave “expedition” gemella per Seabourn, ancora da nominare, è attualmente in costruzione a San Giorgio di Nogaro. Entrambe le navi sono progettate e costruite per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class e includono hardware e tecnologie moderne che amplieranno senza confini le loro rotte globali. Ognuna porterà due sottomarini costruiti su misura, 24 Zodiac, kayak e un team di 26 esperti di spedizioni.





