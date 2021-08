19 agosto 2021

Alla spagnola Ana Ruiz è stato conferito il Young Ship Agent and Broker Award della Fonasba

Tesi sull'impatto delle tecnologie nel settore marittimo

Ad Ana Ruiz García de los Rios della madrilena Bergé Logistics è stato conferito il Young Ship Agent and Broker Award per il 2021, il riconoscimento che la Fonasba, l'associazione internazionale degli agenti e dei broker marittimi, ha introdotto nel 2015 con lo scopo di incoraggiare i membri delle agenzie marittime di età entro i 40 anni a migliorare la loro formazione accademica e pratica e la loro istruzione elaborando una tesi a loro scelta su un argomento legato al settore marittimo.

Il paper presentato dalla Ruiz, che è la prima donna ad aver vinto il premio e la prima spagnola a cui è stato conferito, è intitolato “The impact of technologies in the maritime sector from the ship agent's vision”. «L'introduzione di nuove tecnologie - ha evidenziato il finlandese Gunnar J. Heinonen, past president della Fonasba e membro della commissione giudicatrice - avrà un profondo impatto sul modo di lavorare degli agenti marittimi. L'elaborato della signora Ruiz offre una panoramica chiara e completa di come gli sviluppi attuali e previsti guideranno i cambiamenti delle procedure e dei metodi di lavoro. I miei colleghi della commissione giudicatrice ed io ci congratuliamo con la signora Ruiz per l'eccellente lavoro». Heinonen ha espresso anche la gratitudine di Fonasba agli sponsor BIMCO e ITIC per il loro continuo sostegno al premio.



