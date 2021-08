30 agosto 2021

La cinese CIMC realizza vendite trimestrali record di container per carichi secchi

Nel primo semestre del 2021 il volume d'affari generato dai contenitori prodotti dall'azienda cresciuto del +224,9%

International Marine Containers (Group) Ltd. (CIMC) ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno con ricavi record pari a 44,3 miliardi di yuan (6,8 miliardi di dollari), con un incremento del +88,0% sul corrispondente periodo del 2020. L'utile operativo è ammontato a 4,6 miliardi di yuan (+280,9%) e l'utile netto a 3,3 miliardi di yuan (+255,5%).

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno le vendite di container prodotti dall'azienda cinese hanno raggiunto la consistenza record di 743mila contenitori teu (+234,5%) grazie ad un volume mai raggiunto in precedenza di vendite di container per carichi secchi, che è stato pari a 695mila teu (+258,5%), mentre le vendite di container frigo sono state pari a quasi 49mila teu (+71,1%), 6.300 in meno rispetto al record di 55mila container reefer venduti nel quarto trimestre del 2015.

Nei primi sei mesi del 2021 le vendite di container per carichi secchi sono state pari a 1,14 milioni di teu, con un aumento del +219,7% sulla prima metà dello scorso anno, e quelle di container reefer ad oltre 94mila teu (+76,3%).

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi della CIMC si sono attestati a 73,2 miliardi di yuan (+85,6%), di cui 27,4 miliardi generati dalla vendita di container prodotti dall'azienda (+224,9%). L'utile operativo è stato di 6,9 miliardi di yuan (+1.070,3%) e l'utile netto di 5,0 miliardi (+1.983,0%), con un contributo al risultato netto delle vendite di container pari a 4,4 miliardi di yuan (+1.739,0%).





