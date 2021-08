31 agosto 2021

Geodis si dota di un proprio aereo cargo A330-300

Verrà impiegato sulla rotta Amsterdam, Londra, Chicago e Hong Kong

Nei prossimi giorni il gruppo logistico Geodis impiegherà il proprio primo aeromobile cargo, un A330-300, sulla rotta Amsterdam, Londra, Chicago e Hong Kong, ampliando i servizi AirDirect del gruppo tra Europa, Stati Uniti e Asia con l'obiettivo di coprire anche il collegamento Cina-Europa durante la stagione di picco. Inizialmente l'aereo cargo, che sarà acquisito da Geodis con leasing pluriennale, volerà tre volte a settimana tra Amsterdam/Londra e Chicago e opererà una rotazione settimanale che collegherà Amsterdam e Hong Kong.

«Con la pressione costante sulla capacità di trasporto aereo - ha spiegato la presidente del gruppo logistico, Marie-Christine Lombard - vogliamo garantire una disponibilità di spazio più sostenibile per il trasporto aereo per i nostri clienti ed è per questo che abbiamo deciso di investire nel nostro primo velivolo dedicato. Il nostro obiettivo è quello di trovare soluzioni affidabili per rendere sicure le supply chain dei nostri clienti, che sono di cruciale importanza per l'espansione delle loro attività commerciali».

«Il nostro servizio AirDirect - ha aggiunto Eric Martin-Neuville, vicepresidente esecutivo Freight Forwarding di Geodis - ha operato ad oggi oltre 650 voli charter tra Asia, Europa, Nord America e America Latina al fine di assicurare la capacità per le spedizioni dei nostri clienti in tutto il mondo. L'esperienza maturata grazie a queste attività ci ha fatto prendere la decisione di operare con un velivolo di proprietà Geodis. Ciò ci permetterà di offrire ai nostri clienti una programmazione dei voli affidabile, sotto il nostro controllo operativo, e li aiuterà a superare i significativi limiti logistici che il mercato impone loro attualmente».



