1 settembre 2021

ZIM concorda con Seaspan il noleggio di altre cinque portacontainer da 7.000 teu

La costruzione delle nuove navi costerà circa 530 milioni di dollari

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha esercitato l'opzione con la Seaspan Corporation per il noleggio a lungo termine di cinque nuove portacontainer dual-fuel della capacità di 7.000 teu che potranno essere alimentate a gas naturale liquefatto. ZIM si era assicurata l'opzione nell'ambito dell'accordo con Seaspan per il noleggio di dieci navi della medesima capacità annunciato lo scorso luglio ( del 6 luglio 2021).

Seaspan ha specificato che per la costruzione delle cinque portacontainer è previsto un investimento di circa 530 milioni di dollari e che i contratti di noleggio delle navi, della durata di almeno 12 anni, assicureranno introiti lordi per complessivi 900 milioni di dollari circa.







