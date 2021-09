2 settembre 2021

Gebrüder Weiss ha comprato la società di spedizioni bavarese Spedition Lode

L'azienda ha 60 dipendenti

L'austriaca Gebrüder Weiss ha comprato la società di spedizioni bavarese Spedition Lode, la cui sede a Waldkraiburg e i suoi 60 dipendenti entreranno a far parte del network logistico del gruppo austriaco in Germania meridionale. Le attività della Lode sono incentrate principalmente nei settori del trasporto terrestre, della distribuzione e della logistica di magazzino e dei servizi speciali. Inizialmente la società bavarese assumerà la nuova denominazione commerciale GW Lode GmbH e sarà guidata da Rüdiger Lode, uno dei precedenti proprietari dell'azienda.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec