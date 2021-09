8 settembre 2021

GNV attiverà un nuovo servizio marittimo Barcellona-Minorca

Sarà impiegato il traghetto “GNV Sealand”

GNV inaugurerà un nuovo servizio marittimo regolare per passeggeri e rotabili tra Barcellona e Ciutadella de Menorca, a Minorca. A due mesi dall'apertura delle proprie nuove linee nelle Baleari, la compagnia di navigazione ha spiegato che i risultati in linea con le aspettative di mercato l'hanno indotta ad investire ulteriormente con linee di collegamento estese a tutte le isole dell'arcipelago spagnolo per offrire ai soggetti che operano su tutti i mercati la possibilità di raggiungere con GNV ciascuna destinazione, inclusa Minorca: a partire dal 14 settembre, infatti, sarà possibile viaggiare da Barcellona e da Palma di Maiorca per Ciutadella de Menorca.

Il traghetto GNV Sealand, con una capacità di 2.255 metri lineari di rotabili e di 195 auto, che può accogliere a bordo fino a 880 persone, collegherà il porto di Barcellona ai porti di Ciutadella de Menorca e Palma di Maiorca, e l'unità di nuova costruzione GNV Bridge, consegnata a giugno scorso con 2.564 metri lineari di garage e 157 cabine, opererà i collegamenti con Valencia da e per Palma di Maiorca e Ibiza.

GNV ha previsto partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Palma di Maiorca e Ibiza, oltre al collegamento diretto tra Palma di Maiorca e Ibiza, con la possibilità di acquistare singole tratte.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail