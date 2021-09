17 settembre 2021

Domani il primo scalo a Vado Ligure del servizio di linea transatlantico EMA

È operato con quattro portacontainer da circa 4.500 teu

Approderà domani al container terminal di Vado Gateway nel porto di Vado Ligure la prima nave del servizio di linea East Mediterranean America (ONE) realizzato dalle compagnie di navigazione COSCO Shipping Lines, Ocean Network Express (ONE) e Orient Overseas Container Line (OOCL) che in precedenza toccava il porto di Genova anziché il porto savonese.

La Seaspan Chiba attesa per domani nello scalo portuale vadese è la prima delle quattro portacontainer da circa 4.500 teu impiegate sulla rotta EMA che tocca i porti di Iskenderun, Aliaga, Pireo, La Spezia, Vado, Algeciras, New York, Norfolk, Savannah, Algeciras, Iskenderun.



