17 settembre 2021

Rafforzamento dei legami ferroviari tra l'Austria e il porto di Anversa

Attualmente sono 16 i treni blocco che transitano settimanalmente sulla linea

Nonostante la pandemia il traffico ferroviario delle merci tra l'Austria e il porto di Anversa è cresciuto del +5%, con volumi in importazione aumentati del +2,9% e in esportazione del +7,1%. Il dato è stato evidenziato ieri in occasione della presentazione del rafforzamento della partnership tra la società terminalista Terminal Service Austria (TSA) del gruppo ferroviario austriaco ÖBB e l'autorità portuale di Anversa.

Attualmente sono 16 i treni blocco alla settimana che collegano i terminal austriaci di Wolfurt, Wels e Vienna-Süd con il porto di Anversa.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec