21 settembre 2021

Laghezza compra la triestina Levante

L'azienda dispone di spazi magazzino all'interno dell'area portuale giuliana

La spezzina Laghezza ha acquisito la Levante, società unipersonale costituita nel 2008 che opera servizi di assistenza alle imprese per spedizioni via terra e mare nel porto di Trieste e che dispone di spazi magazzino all'interno dell'area portuale, con potenzialità di sfruttamento del regime di zona franca.

Con la transazione l'azienda ligure si assicura una propria presenza nello scalo portuale giuliano, con un rafforzamento su Trieste - ha specificato il gruppo spezzino - che assume un duplice significato: da un lato, il rafforzamento della presenza del gruppo in una realtà anche storicamente emblematica per la gestione dei servizi doganali; dall'altro, un'espansione verso oriente che potrebbe preludere un ulteriore allargamento verso i mercati con maggiore crescita potenziale d'Europa.

Attualmente il network della Laghezza consta di 20 filiali proprie collocate in tutti i più importanti porti, aeroporti e hub logistici italiani. L'azienda ha oltre 500 addetti e un fatturato annuo di circa 70 milioni di euro.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail