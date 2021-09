27 settembre 2021

Seaspan ordina dieci portacontainer della capacità di 7.000 teu

Verranno prese in consegna tra il secondo e il quarto trimestre del 2024

La Seaspan Corporation della canadese Atlas Corp. ha annunciato di aver ordinato ad un cantiere navale la costruzione di dieci portacontenitori della capacità di 7.000 teu che saranno prese in consegna tra il secondo e l'ultimo trimestre del 2024. Precisando che l'investimento sarà finanziato attraverso prestiti e disponibilità liquide, Seaspan ha specificato che le nuove navi verranno noleggiate a lungo termine ad una primaria compagnia di navigazione di linea generando introiti per 1,4 miliardi di dollari.

«Con il nuovo ordine per 15 navi dual fuel da 7.000 teu annunciato in precedenza - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della Seaspan, Bing Chen - questo nuovo ordine di nuove costruzioni evidenzia ulteriormente la rilevante domanda dei clienti per navi di questa dimensione, che è l'unica adatta a rimpiazzare la schiera di vecchie navi tra 4.000 e 9.000 teu della flotta mondiale».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec